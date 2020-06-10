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من برنامج: المسائية ليبيا: قوات الوفاق تعيد تمركزها غرب سرت (فيديو)

أعادت قوات حكومة الوفاق الوطني التمركزة في منطقة مفرق النخلة غرب سرت، وأضاف مصدر عسكري بأن هذه الخطوة جاءت لتفادي قصف قوات حفتر بالمدفعية الثقيلة الموجهة بالليزر.

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المصدر : الجزيرة مباشر