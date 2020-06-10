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من برنامج: المسائية سد النهضة: ترتيبات لجولة مفاوضات قادمة بواشنطن (فيديو)

أعرب وزير الري السوداني ياسر عباس، عن أمله في أن تسود الروح الإيجابية خلال الاجتماعات المقبلة للوصول إلى توافق حول النقاط العالقة بشأن سد النهضة.

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المصدر : الجزيرة مباشر