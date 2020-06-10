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من برنامج: المسائية ديفينس بلوغ: مصر نشرت دبابات إبرامز على الحدود مع ليبيا (فيديو)

أفاد موقع ديفينس بلوغ المعني بالشؤون الأمنية بان القوات المسلحة المصرية نشرت دبابات إبرامز القتالية على الحدود مع ليبيا.

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المصدر : الجزيرة مباشر