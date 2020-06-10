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من برنامج: المسائية آبي أحمد: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن الهدف من وراء تطوير السد هو نمو إثيوبيا، مؤكدا أن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين.

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المصدر : الجزيرة مباشر