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من برنامج: المسائية مصر: تداعيات وتطورات فيروس كورونا (فيديو)

انتقدت د.منى مينا العضو السابق في مجلس نقابة الأطباء المصرية، قرار البدء في فتح الباب أمام السياحة الداخلية مؤكدة أنه من الخطر جدا السماح بذلك الآن.

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المصدر : الجزيرة مباشر