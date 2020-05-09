10:40

من برنامج: المسائية شاهد: تداعيات وتطورات فيروس كورونا في الصحافة العالمية

نشرت صحيفة إن بي سي نيوز تقريرا عن الرواية الصينية عن فيروس كورونا المستجد تحت عنوان تغريدات غاضبة ومقاطع فيديو ساخرة – الصين تحاول تشكيل سردية عن فيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر