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من برنامج: المسائية الولايات المتحدة: بدء اختبارات لقاح مودرنا ضد كورونا (فيديو)

وافقت منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية على بدء المرحلة الثانية من التجارب السريرية لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا تنتجه شركة مودرنا الامريكية.

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المصدر : الجزيرة مباشر