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من برنامج: المسائية الصين تعلن شروطها لإجراء تحقيق دولي بشأن كورونا (فيديو)

وافقت الصين على ما وصفتها بمراجعة شاملة لتعاطي العالم مع وباء كورونا، وقالت الصين إنها تدعم تأسيس لجنة تقودها منظمة الصحة العالمية لمراجعة استجابة العالم لوباء كوفيد-19.

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المصدر : الجزيرة مباشر