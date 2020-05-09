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من برنامج: المسائية إدانة أوربية لاستهداف حفتر مقار دبلوماسية (فيديو)

استهجن الاتحاد الأوروبي استهداف المدنيين ومقار البعثات الدبلوماسية في العاصمة الليبية طرابلس، وقال إن هذه الهجمات والتي وصفها بالعمياء تنتهك أسس القانون الإنساني الدولي.

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المصدر : الجزيرة مباشر