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11:30
من برنامج:
المسائية
أوكرانيا تعتقل مصريا ومخاوف من ترحيله إلى مصر (فيديو)
تعالت أصوات حقوقية بالمطالبة بالضغط على السلطات الأوكرانية لوقف ترحيل شاب مصري اعتقلته أجهزة الأمن بزعم ارتكابه جرائم خطيرة في بلده.
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9/5/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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