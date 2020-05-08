24:50

من برنامج: المسائية ميشيغان الأمريكية تختبر دواء ريميديسفير على مرضى كورونا (فيديو)

نقل برنامج “مع الحكيم” على شاشة الجزيرة مباشر كيفية تجربة عقار ريميديسفير على مرضى فيروس كورونا من داخل إحدى غرف العناية المركزة بأحد المستشفيات الأمريكية.

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المصدر : الجزيرة مباشر