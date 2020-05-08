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من برنامج: المسائية مصر: مطالبات حقوقية بمراجعة ملف المحبوسين احتياطيا (فيديو)

علق المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، على وفاة المخرج المعتقل شادي حبش، حيث اعتبره نموذجا لتجاوز الحبس الاحتياطي، مطالبا بضرورة مراجعة ملف المحبوسين احتياطيا.

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المصدر : الجزيرة مباشر