09:58

من برنامج: المسائية فيروس كورونا يصيب رواتب المصريين (فيديو)

أعدت الحكومة المصرية مشروع قانون جديد بشأن المساهمة في تمويل بعض الاثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر