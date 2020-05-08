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من برنامج: المسائية شاهد: استمرار معاناة المصريين العالقين بالخارج

جدد مصريون عالقون ضبا السعودي دعوتهم للسلطات المصرية بالتدخل والإسراع في إعادتهم إلى بلدهم خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصحبة التي يعيشونها.

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المصدر : الجزيرة مباشر