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من برنامج: المسائية اليمن: الحكومة الشرعية تتولى إدارة الحواجز الأمنية بحديبو (فيديو)

قالت مصادر في محافظة سقطرى إن قوات الحكومة الشرعية تولت مسؤولية إدارة الحواجز الأمنية في مدينة حديبو المركز الإداري للمحافظة بعد انسحاب القوات السعودية .

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المصدر : الجزيرة مباشر