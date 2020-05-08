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من برنامج: المسائية النيابة المصرية: شادي حبش توفي جراء شربه كحول مطهر (فيديو)

قالت النيابة العامة المصرية إن المعتقل شادي حبش توفي جراء شربه كحول مطهر في أحد السجون المصرية، وإنه تلقى رعاية طبية قبل وفاته.

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المصدر : الجزيرة مباشر