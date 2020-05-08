22:10

من برنامج: المسائية أطباء مصر يواجهون فيروس كورونا من دون حماية (فيديو)

قالت صحيفة لاكروا الفرنسية إن نقابة الأطباء المصريين احتجت بسبب تراخي السلطات وعدم إجراء فحوص لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا وعدم توفير أقنعة وحماية في المستشفيات.

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المصدر : الجزيرة مباشر