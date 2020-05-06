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من برنامج: المسائية قوات حكومة الوفاق الليبية تهاجم قاعدة الوطية (فيديو)

بدأت قوات حكومة الوفاق الليبية هجوما على قاعدة الوطية الجوية بعد أيام من محاصرتها، وتمكنت من الوصول إلى البوابة الرئيسية للقاعدة التي تبلغ مساحتها 40 كيلومتراً مربعا.

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المصدر : الجزيرة مباشر