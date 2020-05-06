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من برنامج: المسائية انتوني فاوتشي: استبعد أن يكون فيروس كورونا صنع في الصين (فيديو)

قالت منظمة الصحة العالمية إنها لم تتسلم بعد أدلة من واشنطن بشأن صلة مختبر ووهان في الصين بفيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر