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من برنامج: المسائية الخرطوم ستسلم القاهرة مجموعة من المعارضين المصريين (فيديو)

كشفت مصادر خاصة للجزيرة مباشر أن السودان سيسلم مصر مجموعة من المعارضين المصريين المعتقلين في السودان.

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المصدر : الجزيرة مباشر