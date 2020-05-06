11:57

من برنامج: المسائية أنس الصالح لمصر: أمن الكويت خط أحمر (فيديو)

بعد اندلاع أعمال شغب بمراكز إيواء المصريين العالقين بالكويت أول أمس، وسيطرة الأمن الكويتي عليها، وجه وزير الداخلية الكويتي رسالة شديدة اللهجة بحضور ممثلي السفارة المصرية.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر