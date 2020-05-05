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من برنامج: المسائية كورونا: الداخلية الكويتية تفض اعتصاما لمصريين عالقين (فيديو)

ما زالت أزمة المصريين العالقين في الخارج مستمرة منذ تفشي فيروس كورونا وسط اتهامات للسلطات المصرية بالتقاعس عنلإعادتهم إلى بلادهم.

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المصدر : الجزيرة مباشر