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من برنامج: المسائية سد النهضة: اكتمال الانشاءات والاستعداد للملء الاولي (فيديو)

أعلنت إثيوبيا اكتمال الإنشاءات في سد النهضة بما يسمح بتعبئة أولية للخزان بمقدار أربعة مليارات متر مكعب، وذلك مع حلول موسم الأمطار في يوليو المقبل.

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المصدر : الجزيرة مباشر