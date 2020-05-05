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من برنامج: المسائية ترامب يتوقع إتاحة لقاح ضد فيروس كورونا أواخر العام (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد في تصريح إعلامي، إنه يتوقع أن يكون لقاح ضد فيروس كورونا جاهزا أواخر هذا العام.

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المصدر : الجزيرة مباشر