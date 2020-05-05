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من برنامج: المسائية

ترامب يتوقع إتاحة لقاح ضد فيروس كورونا أواخر العام (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد في تصريح إعلامي، إنه يتوقع أن يكون لقاح ضد فيروس كورونا جاهزا أواخر هذا العام.
5/5/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

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بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
شاهد المزيد
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