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من برنامج: المسائية البرلمان المصري يوافق على فرض رسوم على البنزين (فيديو)

وافق مجلس النواب المصري على فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشًا على كل لتر مباع.

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المصدر : الجزيرة مباشر