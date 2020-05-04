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من برنامج: المسائية 35 ولاية أمريكية تخفف إجراءات مواجهة كورونا (فيديو)

جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتهامات بلاده للصين بشأن فيروس كورونا، وقال إن أدلة عديدة تشير إلى أن مصدر فيروس كورونا مختبر في ووهان الصينية.

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المصدر : الجزيرة مباشر