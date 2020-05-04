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من برنامج: المسائية فيروس كورونا: البرازيل على طريق الخطر (فيديو)

دخلت البرازيل ضمن أعلى دول العالم تعرضا لوباء كورونا بحصيلة تقدر بنحو 7 آلاف حالة وفاة، و100 ألف إصابة، وكانت اول حالة قد ظهرت في ساو باولو في 26 فبراير الماضي.

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المصدر : الجزيرة مباشر