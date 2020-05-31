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من برنامج: المسائية وفاة الفنان المصري حسن حسني (فيديو)

توفي الفنان المصري حسن حسني، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وتحفل مسيرة حسني الفنية بمشاركة غزيرة في مئات الأعمال الفنية في مجال السينما والمسرح والتليفزيون.

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المصدر : الجزيرة مباشر