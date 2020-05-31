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من برنامج: المسائية مصر: استغاثات وصرخات لمرضى كورونا بعد تجاهل علاجهم (فيديو)

انتشر فيديو متداول لمريض قلب وسكر وضغط بمنطقة الشرابية شمال القاهرة، يشتكي من ظهور أعراض كورونا عليه منذ 3 أيام قبل أن يتوفى.

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المصدر : الجزيرة مباشر