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من برنامج: المسائية كورونا: قطر تحدد ساعات عمل المحلات التجارية (فيديو)

في إطار تخفيف الإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا، قررت السلطات القطرية تحديد ساعات عمل المحلات التجارية والخدمية من الساعة السابعة صباحاً إلى الواحدة مساء.

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المصدر : الجزيرة مباشر