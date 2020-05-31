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من برنامج: المسائية قلق أمريكي من الأنشطة العسكرية الروسية في ليبيا (فيديو)

كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) عن إمكانية نشر قواتها في تونس، على خلفية الأنشطة العسكرية الروسية في ليبيا.

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المصدر : الجزيرة مباشر