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من برنامج: المسائية تحذيرات من رفع قيود كورونا في بريطانيا (فيديو)

حذر 3 مستشارين علميين للحكومة البريطانية من أن فيروس كورونا لا يزال ينتشر بسرعة شديدة في البلاد بما لا يسمح برفع قيود العزل العام، ووصف أحدهم قرار تخفيف القيود بأنه سياسي.

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المصدر : الجزيرة مباشر