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من برنامج: المسائية إسرائيل تقتل طالبا من ذوي الاحتياجات في القدس المحتلة (فيديو)

قتلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي طالبا فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة، في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة بادعاء حمله جسما مشبوها بمنطقة باب الأسباط.

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المصدر : الجزيرة مباشر