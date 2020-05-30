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من برنامج: المسائية معاناة المصريين المتزايدة من فيروس كورونا المستجد (فيديو)

تتواصل معاناة المصريين واستغاثاتهم بشكل يومي مع تصاعد خطير لمؤشر إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد، لتأخذ الشكاوى أشكالا وأبعادا متباينة وأحيانا مؤسفة.

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المصدر : الجزيرة مباشر