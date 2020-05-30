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من برنامج: المسائية ليبيا.. قوات الوفاق تتقدم جنوبي طرابلس (فيديو)

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية سيطرتها على عدة محاور مهمة ومتقدمة بمحيط مطار طرابلس، وعلى أحد أحياء منطقة قصر بن غشير جنوبي العاصمة.

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المصدر : الجزيرة مباشر