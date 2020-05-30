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من برنامج: المسائية قوات الاحتلال تعتقل خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من منزله في القدس الشرقية دون توضيح الأسباب.

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المصدر : الجزيرة مباشر