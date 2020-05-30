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من برنامج: المسائية عبد الفتاح مورو: مزقت تذكرة السياسة وأصبحت مواطنا عاديا (فيديو)

استضافت حلقة المسائية “الجمعة”، القيادي السابق في حركة النهضة التونسية عبد الفتاح مورو، للحديث عن مبررات اعتزاله العمل السياسي، ودوافع انسحابه من حركة النهضة.

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المصدر : الجزيرة مباشر