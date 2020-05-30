15:26

من برنامج: المسائية دول أوربية وآسيوية تحفف من إجراءات العزل (فيديو)

أعلنت إسبانيا وفرنسا وبريطانيا رفع الكثير من القيود التي فرضتها في إطار مكافحة فيوس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر