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من برنامج: المسائية مصر: وفاة مخرج أغنية "بلحة" داخل سجن طرة (فيديو)

توفي الفنان المصري شادي حبش داخل محبسه بسجن مزرعة طرة وسط اتهامات لإدارة السجن بالإهمال الطبي، جاء ذلك بعد استغاثات عديدة من زملائه المعتقلين داخل الزنزانة لإنقاذه.

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المصدر : الجزيرة مباشر