19:55

من برنامج: المسائية مصر: بدء حقن حالات كورونا الحرجة ببلازما المتعافين (فيديو)

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة.

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المصدر : الجزيرة مباشر