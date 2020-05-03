14:50

من برنامج: المسائية ليبيا: قائد كتيبة التوحيد المدخلية يؤكد ولاءه لعقيلة صالح (فيديو)

أكد قائد في كتائب داعمة لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ولاءه لرئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، واصفا الخروج على الأخير بالغدر.

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المصدر : الجزيرة مباشر