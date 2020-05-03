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من برنامج: المسائية شاهد: برلماني مصري يقترح عصير البرسيم علاجا لكورونا

نشر محمود أبو الليل النائب البرلماني المصري السابق، وأمين عام حزب مصر 2000 بالأقصر، مقطع فيديو على صفحته بموقع فيسبوك، اقترح فيه عصير البرسيم علاجا لفيروس كورونا المستجد.

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المصدر : الجزيرة مباشر