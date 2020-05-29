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من برنامج: المسائية

مصر تسجل أعلى معدل يومي للوفيات والإصابات بكورونا (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعهم من المصريين بالإضافة لتسجيل أعلى معدل وفيات يومي بـ 22 حالة جديدة.
29/5/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

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بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

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تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
شاهد المزيد
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