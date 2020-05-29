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من برنامج: المسائية مصر تسجل أعلى معدل يومي للوفيات والإصابات بكورونا (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعهم من المصريين بالإضافة لتسجيل أعلى معدل وفيات يومي بـ 22 حالة جديدة.

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المصدر : الجزيرة مباشر