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من برنامج: المسائية قطر: حمد الطبية تعلن عن بروتوكول جديد للتعامل مع مرضى كورونا (فيديو)

أعلنت مؤسسة حمد الطبية في قطر عن بروتوكول جديد يتم بموجبه التعامل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا، الذين يجري ملاحظتهم في مرافق المؤسسة حاليا.

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المصدر : الجزيرة مباشر