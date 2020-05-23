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من برنامج: المسائية مصر: وفاة 5 معتقلين داخل مقار الاحتجاز خلال شهر مايو (فيديو)

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن مقار الاحتجاز المصرية المختلفة شهدت وفاة 5 محتجزين خلال 24 ساعة فقط، في وقائع اعتبرتها المنظمة جرائم قتل عمد.

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المصدر : الجزيرة مباشر