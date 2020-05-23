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من برنامج: المسائية مصر توافق على استئناف مفاوضات سد النهضة (فيديو)

أعلنت مصر موافقتها على استئناف التفاوض مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي يشكل مصدر توتر في المنطقة.

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المصدر : الجزيرة مباشر