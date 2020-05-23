19:43

من برنامج: المسائية مصر: إقالة مدير مستشفى حميات منوف (فيديو)

أصدر الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة المصرية بمحافظة المنوفية، قرارا بإقالة الدكتور أحمد السرسي مدير مستشفى حميات منوف على خلفية خروج مرضي كورونا دون استكمال العلاج الخاص بهم.

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المصدر : الجزيرة مباشر