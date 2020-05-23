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من برنامج: المسائية أبناء خاشقجي يعفون عن قتلة أبيهم (فيديو)

قال صلاح خاشقجي ابن الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي، في تغريدة على تويتر، إنه وإخوته قد عفوا عمن قتل أبيهم، دون الإشارة إلى هوية مرتكب الجريمة.

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المصدر : الجزيرة مباشر