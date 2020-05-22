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من برنامج: المسائية الصحة العالمية: قلق من ارتفاع الإصابات بكورونا في الدول الفقيرة (فيديو)

عبرت المنظمة عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي فيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر