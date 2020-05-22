16:00

من برنامج: المسائية الحكومة الفلسطينية ترفض استلام مساعدات إماراتية (فيديو)

رفضت الحكومة الفلسطينية استلام مساعدات طبية إماراتية عن طريق إسرائيل وبدون التنسيق معها، حيث اعتبرت الحكومة هذه الطريقة قناة جديدة للتطبيع مع إسرائيل.

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المصدر : الجزيرة مباشر